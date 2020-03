Appell des Lahn-Dill-Kreises: Bitte nicht "hamstern"

Um solche Bilder künftig zu vermeiden, appelliert Landrat Wolfgang Schuster an alle Verbraucher, keine Hamsterkäufe zu tätigen. Symbolfoto: Tom Weller/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Der Lahn-Dill-Kreis setzt im Zuge des verschärften Kontaktverbots auf Empfehlungen und Appelle, wenn es ums Einkaufen geht. "Wir können nicht alle auf einmal in die Läden und wir dürfen auch nicht alles in rauen Mengen kaufen. Hamsterkäufe sind keine Lösung, genauso wenig wie dicht gedrängte Schlangen vor Einkaufsmärkten oder an den Kassen", sagt Landrat Wolfgang Schuster (SPD) laut einer Pressemitteilung vom Montagabend.

Viele Geschäfte im Einzelhandel hätten in den vergangenen Tagen bereits reagiert. So seien Wartebereiche etwa an den Kassen mit Abstandshinweisen gekennzeichnet worden.

Manche Märkte lassen laut Schuster nur noch eine geringe Anzahl an Kunden zur gleichen Zeit in ihre Verkaufsräume und schützen ihre Mitarbeiter beispielsweise hinter Plexiglasscheiben oder durch andere wirksamen Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe und Desinfektionsmittel.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf geht seit Samstag deutlich strikter vor. Dort regelt eine Allgemeinverfügung ganz konkret die Abläufe im Einzelhandel. Unter anderem dürfen dort je angefangener Verkaufsfläche von 20 Quadratmetern nur maximal ein Kunde in den Verkaufsraum eingelassen werden (bei 800 Quadratmetern also 40 Kunden). Es dürfen nur so viele Einkaufswagen vorhanden sein, wie maximal Personen zulässig sind, und jeder Kunde muss einen Wagen verwenden. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern gilt auch dort, sollte der aber nicht gewährleistet werden können, darf die Kontaktzeit 15 Minuten nicht überschreiten. Waren dürfen nur in einem "haushaltsüblichen Umfang an eine Person abgegeben" werden - Hamsterkäufe sind damit verboten.

Der Lahn-Dill-Kreis orientiert sich an diesen Eckwerten, formuliert sie aber als Empfehlungen. "Unsere Einzelhändler handeln von sich aus. Sie werden kreativ und vor allem sind sie aktiv. Das Bewusstsein, dass wir gegenseitig für unsere Gesundheit verantwortlich sind, rückt immer weiter in den Mittelpunkt", so Schuster.