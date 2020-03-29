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Sonntag, 29.03.2020 - 15:00
4 min

Arbeiten in Zeiten von Corona

Die Stahlwerker von Outokumpu in Dillenburg haben sich einiges einfallen lassen, um die Krise zu bewältigen. Erfahrungen aus früheren Krisen helfen dabei.

Auch das Edelstahl-Walzwerk von Outokumpu in Dillenburg ist von der Corona-Krise betroffen. Foto: Archiv

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Fotos
Auch das Edelstahl-Walzwerk von Outokumpu in Dillenburg ist von der Corona-Krise betroffen. Foto: Archiv

Auch das Edelstahl-Walzwerk von Outokumpu in Dillenburg ist von der Corona-Krise betroffen. Foto: Archiv

Ralf Heppenstiel ist Betriebsratsvorsitzender des finnischen Stahlkonzerns Outokumpu in Dillenburg. Foto: Heppenstiel

Ralf Heppenstiel ist Betriebsratsvorsitzender des finnischen Stahlkonzerns Outokumpu in Dillenburg. Foto: Heppenstiel

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SCHICHTDIENST

Um das Risiko einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus auf der Arbeitsstätte zu minimieren, nutzen auch im Bereich der IHK Lahn Dill mehrere Unternehmen die Möglichkeit des Schichtdienstes. Durch zusätzliche Schichten verringern sie die Zahl der Kontaktmöglichkeiten der Belegschaft während der Arbeitszeit, war von der IHK zu erfahren.

Ein weiteres Mittel, diesen Effekt zu erzielen ist die Ausdehnung der GleitzeitSie bietet zudem Elternteilen die Möglichkeit, die Betreuung ihrer Kinder leichter zu organisieren, die derzeit nicht Schulen und Kindergärten besuchen können.

Auch im Dienstleistungsgewerbe werde teilweise im Wechsel gearbeitet, um Kontakte zu minimieren. Zugleich werde damit die Erreichbarkeit der Unternehmen erhöht.

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Dillenburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg
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