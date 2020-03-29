Sonntag, 29.03.2020 - 15:00
4 min
Arbeiten in Zeiten von Corona
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SCHICHTDIENST
Um das Risiko einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus auf der Arbeitsstätte zu minimieren, nutzen auch im Bereich der IHK Lahn Dill mehrere Unternehmen die Möglichkeit des Schichtdienstes. Durch zusätzliche Schichten verringern sie die Zahl der Kontaktmöglichkeiten der Belegschaft während der Arbeitszeit, war von der IHK zu erfahren.
Ein weiteres Mittel, diesen Effekt zu erzielen ist die Ausdehnung der GleitzeitSie bietet zudem Elternteilen die Möglichkeit, die Betreuung ihrer Kinder leichter zu organisieren, die derzeit nicht Schulen und Kindergärten besuchen können.
Auch im Dienstleistungsgewerbe werde teilweise im Wechsel gearbeitet, um Kontakte zu minimieren. Zugleich werde damit die Erreichbarkeit der Unternehmen erhöht.
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