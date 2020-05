Was muss man im Homeoffice beachten? Antworten auf diese und andere Fragen zum Thema bietet die IHK Lahn-Dill in einem Webinar mit Arbeitsrechtler Ilja Borchers. Symbolfoto: nakophotography/Fotolia

Dillenburg/Wetzlar (red). Um "Arbeitsrecht in der Corona-Krise" geht es bei einem Webinar der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill am Donnerstag, 4. Juni. Von 10 bis 11.30 Uhr beantwortet Ilja Borchers, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fragen rund um Kurzarbeit sowie Homeoffice. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen nimmt die IHK im Internet auf der Seite www.ihk-lahndill.de unter Angabe der Dokumenten-Nr. 117136113 entgegen. Noch offene Fragen von an der Teilnahme Interessierten beantwortet Sylvia Bierwirt unter Telefon 0 64 41-94 48 17 15.