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Donnerstag, 07.05.2020 - 13:29
4 min

Ärger an Dillenburger Schulen: Mangelt es an Schutz vor Corona?

Ein anonym verfasstes Schreiben richtet sich gegen angebliche Missstände an den Kaufmännischen und den Gewerblichen. Schulleiter Riedesel und Dormagen wehren sich gegen die Vorwürfe.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Anonym verfasste Kritik: Matthias Riedesel und Jonas Dormagen, die Leiter der Kaufmännischen und der Gewerblichen Schulen in Dillenburg, wehren sich gegen Vorwürfe, die in einem "offenen Brief" Vorwürfe im Zusammenhang mit dem wieder aufgenommenen Präsenzunterricht erhoben werden. Foto: Christoph Weber

Anonym verfasste Kritik: Matthias Riedesel und Jonas Dormagen, die Leiter der Kaufmännischen und der Gewerblichen Schulen in Dillenburg, wehren sich gegen Vorwürfe, die in einem "offenen Brief" Vorwürfe im Zusammenhang mit dem wieder aufgenommenen Präsenzunterricht erhoben werden. Foto: Christoph Weber

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