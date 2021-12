Ärzte ziehen ins alte Dillenburger Ärztehaus

Ab Mittwoch, 14. Dezember, hier zu finden: Dillenburgs Ärztlicher Bereitschaftsdienst zieht ins alte Ärztehaus. Archivfoto: Joachim Spahn

DILLENBURG - Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Dillenburg ist umgezogen. Ab Mittwoch ist die Bereitschaftsdienstzentrale nicht mehr in den Dill-Kliniken am Roteberg, sondern in der Dillenburger Innenstadt in der Hindenburgstraße 15 im alten Ärztehaus zu finden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hatte angegeben, die räumlichen Gegebenheiten in den Dill-Kliniken entsprächen nicht den Bedürfnissen. Das seit der Grund für den Umzug in die Innenstadt.

Die Öffnungszeiten bleiben auch in den neuen Räumen unverändert: Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist mittwochs und freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 22 Uhr sowie an Feier- und Brückentagen von 7 bis 22 Uhr zu erreichen.