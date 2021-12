Ärztlicher Bereitschaftsdienst zieht in Dillenburg um

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist ab dem 15. Dezember in der Hindenburgstraße 15 in Dillenburg zu finden. Foto: Tanja Eckel

DILLENBURG - Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Dillenburg zieht um: Ab Mittwoch, 15. Dezember, ist die Bereitschaftsdienstzentrale nicht mehr in den Dill-Kliniken am Roteberg, sondern in der Dillenburger Innenstadt in der Hindenburgstraße 15 zu finden.

Die Öffnungszeiten bleiben auch in den neuen Räumen unverändert bestehen. Grund für den Umzug sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen die räumlichen Gegebenheiten in den Dill-Kliniken, "welche den Ansprüchen des ÄBD hinsichtlich einer bestmöglichen Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht mehr vollumfänglich genügen".

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist mittwochs und freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 22 Uhr sowie an Feier- und Brückentagen von 7 bis 22 Uhr zu erreichen.