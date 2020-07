Auch die Herwigstraße in Dillenburg wird zur Baustelle

Trotz Baustellensperrung: Der Dillenburger Bahnhof bleibt erreichbar. Archivfoto: Holger Kiehl

Dillenburg (red). Im Dillenburger Süden ballen sich in den Sommerferien die Straßenbaustellen. Während auf der Bundesstraße B 277 in dieser Woche die Sanierung der Fahrbahn zwischen der Au und dem Jahnknoten vorbereitet wird, macht die Stadt Dillenburg nebenan eine zweite Baustelle auf.

In der Herwigstraße zwischen der Einfahrt zum Lidl und der Kreuzung Schlesische Straße/Bahnhofsplatz muss ein Mischwasserkanal mit einem Durchmesser von 1,20 Meter ausgetauscht werden. Da dieser Bereich vor allem von Schülern stets sehr stark frequentiert ist, hat die Stadt die Bauarbeiten in die Sommerferien gelegt und beginnt damit am heutigen Montag.

Während des Kanalaustauschs müssen die Straße sowie die Kreuzung von Schlesischer Straße, Bahnhofsplatz und Herwigstraße voll gesperrt werden. Um die Verkehrsanbindung zur Straße Am Güterbahnhof und zum Bahnhof zu gewährleisten, legt die Stadt vorübergehend eine provisorische Umleitungsstraße über die Grünfläche am Bahnhofsplatz an.

Der Verkehr in Richtung Güterbahnhofsstraße und Bahnhof wird dann über die Poststraße, Herwigstraße und Bahnhofsplatz im Einbahnstraßenverkehr geführt. Zurück geht es über die Bahnhofstraße. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Einschränkungen gebeten.