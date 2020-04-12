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Sonntag, 12.04.2020 - 05:00
3 min

Auch für den Ausritt in Corona-Zeiten gilt: Nur zu Zweit

Welche Auswirkungen die Corona-Verordnungen auf Reiter und Stallbesitzer im Landkreis haben, erklärt Robert Kuypers, Geschäftsführer des Pferdesportverbands Hessen, im Interview.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Damit die Pferde nicht 24 Stunden in der Box verbringen müssen, ist das Bewegen der Pferde aus Tierschutzgründen zu zweit mit gehörigem Abstand erlaubt, erklärt Robert Kuypers vom Pferdesportverband. Foto: Michèle Götz/Pferdesportverband

Damit die Pferde nicht 24 Stunden in der Box verbringen müssen, ist das Bewegen der Pferde aus Tierschutzgründen zu zweit mit gehörigem Abstand erlaubt, erklärt Robert Kuypers vom Pferdesportverband. Foto: Michèle Götz/Pferdesportverband

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