Auf, auf zur fröhlichen Beerenjagd!

Im Müsli: Frisch vom Strauch schmecken die meisten Beeren am besten. In Quark, Joghurt oder im Müsli sorgen die Früchte für individuelle GeschmackserlebnisseViele Früchte lassen sich zudem trocknen oder dörren, sodass sie auch deutlich nach der Erntezeit noch den Weg ins Müsli finden können.

Als Gelee: Die einfachste Art, die Freude am Beerengeschmack zu konservieren, ist die Verarbeitung als Gelee oder Marmelade. Bei Ersterem wird nur der Saft verwendet, bei der Konfitüre die ganzen Früchte, die jeweils mit Gelierzucker aufgekocht werden. Weil aber auch Gelee und Marmelade an Geschmack verlieren, verarbeitet man nur kleinere Mengen und friert den Rest der Früchte einSo kann man auch im November noch Erdbeermarmelade aus dem eigenen Garten kochen.

Für Likör: "Aufgesetzter" heißt landläufig ein Fruchtlikör, bei dem die ganzen Früchte, etwa schwarze Johannisbeeren, in Alkohol eingelegt werden. Nach acht Wochen kann der Likör mit Zucker abgeschmeckt in Flaschen abgefüllt werden. Je länger der Ansatz steht, desto fruchtiger schmeckt er später.