Auf blanker Felge an der Polizei vorbei

Ein Reifen fehlt und die Ladung nicht gesichert: So hat die Polizei in Dillenburg ein Traktorgespann gestoppt. Foto: Polizei Dillenburg

Dillenburg (red). Da staunten auch die Polizisten nicht schlecht: Ohne jede Sicherung seiner Ladung und auf einer blanken Felge ist ein Traktorfahrer am Donnerstag an der Dillenburger Polizeistation vorbeigefahren.

Um kurz vor 11 Uhr war das Gespann den Beamten aufgefallen, als dieses die Station in der Hindenburgstraße passierte. Sofort verfolgten sie den Trecker, holten ihn in der Oranienstraße ein und lotsten ihn in die Blücherstraße.

Der am Steuer sitzende Eschenburger sei sichtlich überrascht gewesen, das ein Reifen: Bei der Abfahrt vom Holzplatz seien alle Räder noch in Ordnung gewesen. Sein zweites Problem: Seine Ladung Brennholz war gänzlich ungesichert, hing zum Teil die Bordwand und drohte herunterzufallen.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und verfolgten die Spur oberflächlicher Beschädigungen der Fahrbahndecke bis zur Landstraße zwischen Dillenburg und Nanzenbach. Dort entdeckten sie schließlich den in drei Teile zerrissenen Anhängerreifen.

Die Folge für den Fahrer: eine dreistellige Geldbuße und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.