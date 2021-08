Auf den Spuren der Industriekultur im Dillgebiet wandern

Länge: rund elf Kilometer.

Höhenmeter: etwa 150.

Dauer: vier Stunden.

Strecke: Die Route ist via Wander-App selbst zusammengestellt. Um möglichst viel Industriekultur sehen zu können, verläuft die Hälfte der Strecke auf Asphalt. Ein Abschnitt führt auf den "Oranierpfad", ein anderer auf den Eibacher Gesundheitsweg.

Parken: In der Wilhelmstraße in Dillenburg stehen öffentliche Parkplätze zur Verfügung (kostenpflichtig!). Zudem besteht an verschiedenen Stellen entlang der Route die Möglichkeit, in den nicht ausgeschilderten Rundweg einzusteigen.

Einkehrmöglichkeiten: Unterwegs gibt es beispielsweise die Möglichkeit zu einem Abstecher in den Gasthof "Kanzelstein" in Eibach (Fasanenweg) und zur Einkehr im Gasthaus "Zum Schwan" in Dillenburg (Wilhelmsplatz).