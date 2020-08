"Pettersson und Findus" gibt es als Figurentheater am 23. August auf dem Dillenburger Schlossberg. Der Eintritt ist frei, Besucher müssen sich aber anmelden. Foto: Theater Con Cuore

Dillenburg (red). Auf die Decken, fertig, los! - so lautet das Motto der neu ins Leben gerufenen Veranstaltung der Oranienstadt Dillenburg mit dem Titel "Picknick am Turm". Am 22. und 23. August (Samstag und Sonntag) steht einem gemütlichen Schmaus mit Rahmenprogramm auf der Freilichtbühne des Schlossbergs nichts im Wege. Der Eintritt ist jeweils frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen sind Anmeldungen erforderlich.

Auch in Dillenburg leerte sich der Veranstaltungskalender mit Beginn der Corona-Pandemie im Februar schlagartig. Umso schöner, dass das Ressort für Kultur, Sport und Tourismus nun ein völlig neues Event-Format kreierte und damit für einen Höhepunkt im August sorgt. Bei einem zwanglosen Picknick mit Freunden oder der Familie können Teilnehmer den schönsten Platz Dillenburgs open-air genießen und sich dabei von einem abwechslungsreichen Programm unterhalten lassen. Besucher bringen eigenes Picknick-Equipment mit: Decken, Campingstühle, Speisen und Getränke. Aufgrund der strengen Regularien rund um die Covid 19-Verordnungen gibt es keine Gastronomiestände.

Für das Weinpicknick

gibt es keine Tickets mehr

Drei spannende Programmpunkte warten am Samstag und Sonntag auf die Besucher. Am Samstag, 22. August, richtet sich das Angebot an (junge) Erwachsene. Mit einem musikalischen Wein-Picknick werden Besucher auf dem Schlossberg bei Laune gehalten. Die Nachfrage für dieses Event war groß: Für den Samstagabend sind keine Tickets mehr erhältlich.

Anders sieht es für den Sonntag aus. Da die geplante Auflage der "3. Dillenburger Figuren-Theater-Tage" im März dieses Jahres ebenfalls pandemiebedingt abgesagt werden musste, runden am 23. August Figuren-Theater-Vorstellungen für Groß und Klein das Picknick ab. Am Nachmittag wird um 15 Uhr das beliebte Stück "Pettersson und Findus" nach der Kinderbuchreihe von Sven Nordqvist für Familien und Kinder ab vier Jahren aufgeführt. Im Anschluss um 19 Uhr startet die Vorführung "Die furchtlosen Vampirkiller", eine Abwandlung des bekannten Stücks "Tanz der Vampire" für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Hier kann die Geschichte von Roman Polanskis "Tanz der Vampire" in einer offenen Spielweise mit direkt geführten Figuren erlebt werden.

Die von Roman Polanski eingesetzten Elemente wie Slapstick, gewollte Ungeschicklichkeit, Überzeichnung und burleske Situationen lassen durch die Aufteilung der Rollen (Mensch/Figur) zudem szenische Konstellationen entstehen, die den humoristischen Stil bedienen. Virginia und Stefan P. Maatz vom "Theater Con Cuore" freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Der Einlass ist auch hier jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn angesetzt.

Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 200 Personen begrenzt. Daher gilt: Schnell sein, lohnt sich! Denn auch für das Figuren-Theater ist kein Eintritt zu zahlen, allerdings ist eine Anmeldung im Vorfeld zwingend erforderlich. Diese kann zu den aktuellen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 und 13.30 bis 15 Uhr) vor Ort in der Tourist-Information im Alten Rathaus (Hauptstraße 19, 35683 Dillenburg) erfolgen. Bei der Anmeldung müssen Name, Anschrift und eine Telefonnummer für jeden Teilnehmenden hinterlegt werden. Dieses Prozedere ist notwendig, sollte eine Infektionskette im Nachhinein nachvollzogen werden müssen.

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Der Schutz kann abgenommen werden, sobald den Besuchern ein Platz auf der Picknickwiese zugewiesen wurde.