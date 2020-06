Auf die Plätzchen, fertig, los!

Strahlende Gesichter bei den Bäckern (v.l.): Vera Koschare, Schulleiterin Monika Lehr, Niklas Heldner, Lehrer Steffen Michel, Maximilian van Nooij, Innungsmeister Michael Homberg, Maria Geranio, Frank Ernemann (Vizeschuleiter), Benjamin Richter (Studienreferendar) und Sonja Homberg (Prüfungsausschuss). Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR/Dillenburg. Das Handwerk - und seine Kunden - darf sich über elf neue Gesellen freuen. Bei der Abschlussprüfung der Bäcker-Innung Lahn-Dill in der Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar stellen vier Prüflinge ihr Können unter Beweis: Maria Geranio (Bäckerei Moos, Aßlar), Niklas Heldner (Bäckerei Künkel, Langgöns), Vera Koschare (Bäckerei Koschare, Laufdorf) und Maximilian van Nooij (Bäckerei Waltersbacher, Dillenburg).

Prüfungsausschuss nennt es den "Startschuss für mehr"

Nachdem sie in der Woche zuvor ihre theoretische Prüfung erfolgreich abgelegt hatten, waren nun sieben Stunden Zeit vorgegeben, in denen Roggenmischbrot, Kleingebäck aus unterschiedlichen Teigen und Formen, Partykleingebäck und feine Backwaren, wie eine Torte, herzustellen waren. Auch hier galt es, die aktuellen Coronavorschriften zu beachten, was zusätzliche Aufmerksamkeit erforderte.

Michael Homberg, Innungsmeister der Bäcker-Innung Lahn-Dill, Sonja Homberg und Fachlehrer Steffen Michel zeigten sich als Prüfungsausschuss sehr zufrieden mit den Ergebnissen. "Das war der Startschuss für mehr", sagte Michel, der im Beisein von Schulleiterin Monika Lehr die Zeugnisse übergab. Am gleichen Tag legten die Prüflinge der Konditoren-Innung ein Stockwerk höher ihre Theorie-Prüfung ab.

Und hier gibt es sieben neue Gesellinnen zu beglückwünschen, die schon im Mai ihre praktische Prüfung absolviert hatten: Sophia Maria Hochstein (Konditorei Zarnitz, Herborn), Anika Konrad, Luisa Schwalm (Café Geißner, Gießen), Benja Mutke ("Naschwerk", Siegen), Amona Nandha (Bäckerei Konditorei Biedenkopf, Wetzlar), Yasmin Pozzi (Konditorei Klingelhöfer, Marburg) und Teresa Wagner (Bäckerei Huth, Limburg).