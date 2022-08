Aus Hampe wird in acht Fällen die "Schneider's Bäckerei"

Hier geht es weiter: Die Bäckerei-Filiale im Dillenburger Edeka-Markt hat einen neuen Betreiber. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/HAIGER/NEUNKIRCHEN/NETPHEN - 11 der 19 Filialen der insolventen Neunkirchener Bäckereikette Hampe, darunter auch im Edeka-Markt in Dillenburg, sind am Montag weitergeführt worden. Dazu zählt auch der Hampe-Standort im "Haiger-Center". Dies berichtet Insolvenzverwalter Jens Lieser von der gleichnamigen Anwaltskanzlei in Köln.

Den mit acht Bäckereifachgeschäften größten Teil der Filialen führt jetzt die Großbäckerei Schneider GmbH mit Sitz im Netphener Stadtteil Dreis-Tiefenbach unter dem Namen "Schneider's Bäckerei". Der Investor übernahm zum 1. August alle Beschäftigten, die Mietverträge sowie die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Drei weitere Filialen sowie deren Beschäftigte wurden hingegen von anderen kleineren Bäckereibetrieben übernommen. Nicht übernommen werden laut Schneider-Pressesprecherin Sabine Wahl die Filialen in Wilnsdorf, in den Burbacher Ortsteilen Niederdresselndorf und Würgendorf sowie im Haigerer Herkules-Getränkemarkt. Matthias Mitsch, Betreiber des Edeka-Markts in Dillenburg, hatte schon vergangene Woche mitgeteilt, dass in seinem Markt ab Montag ein neuer Betreiber diesen "Frequenzbringer" übernehmen werde.

Pietro Nuvoloni, Sprecher der Kölner Anwaltskanzlei Lieser, nennt Gründe für die Hampe-Insolvenz, die in der vergangenen Woche zur Schließung der Filialen geführt hatte: "Immer mehr Backshops mit einfachen Brötchen für wenige Cents führen im Bäckereigeschäft zu Kampfpreisen, mit denen regionale Bäckereibetriebe traditioneller Herstellung wie die Bäckerei Hampe auf Dauer nicht mithalten können. Erhebliche Preissteigerungen bei den Rohstoffen sowie die gestiegenen Energiepreise haben den Familienbetrieb Bäckerei Hampe in die Liquiditätskrise geführt. Als die Rückzahlung der aufgrund der Corona-Pandemie gewährten KfW-Kredite hinzukam, konnte das Unternehmen die finanziellen Belastungen nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen und musste am 13. Juni einen Insolvenzantrag stellen."