Ausgangssperre für Landrat Schuster weiterhin nicht geplant

Während im Lahn-Dill-Kreis trotz entsprechender Entwicklung der Inzidenz keine nächtliche Ausgangssperre umgesetzt wird, sieht es in den Nachbarkreisen anders aus.

Der Landkreis Limburg-Weilburg verlängert seine seit 1. April geltende nächtliche Ausgangssperre ab Montag, 19. April. Hier lag die Inzidenz am Freitag bei 250,7. Der Landkreis trage dabei der Neufassung des hessischen Eskalationskonzeptes vom 15. April Rechnung. Demnach kommen ab einem Inzidenzwert von 100 Ausgangsbeschränkungen in Betracht. Diese Grenze ist im Landkreis überschritten.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf tritt ebenfalls ab kommenden Montag eine neue, geltende Allgemeinverfügung in Kraft. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind demnach von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Für den privaten Bereich (eigene Wohnung samt Grundstück) empfiehlt die Kreisverwaltung dringend, die Personenkontakte in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags auf die Angehörigen des eigenen Hausstandes zu beschränken. Daneben verlängert die Allgemeinverfügung das Verbot von Alkoholkonsum an definierten Orten in Marburg, Stadtallendorf, Biedenkopf und Neustadt.