Ausgangssperre: Weniger Zeit für Einkauf und Fast Food

Im Zuge der Allgemeinverfügung mit der Ausgangssperre gibt es in den drei Dillkreisstädten Dillenburg, Haiger und Herborn auch fest definierte Bereiche, in denen sowohl medizinische Masken getragen werden müssen als auch der Konsum von Alkohol verboten ist.

Dillenburg: Genannt werden der Wilhelmsplatz, der Hüttenplatz, der Großparkplatz vor dem "Aquarena" und bei der Stadthalle, der Bahnhofsvorplatz, das komplette Schlossberggelände sowie der Hofgarten. Darüber hinaus gelten die Regeln auf "Tal Tempe" in Dillenburg, im Hustenbachtal in Niederscheld sowie an den Grillhütten in Donsbach und in Eibach.

Haiger: In der Hessentagsstadt 2022 ist die Hauptstraße vom Obertor bis zur Bahnhofstraße im Sinne der Verfügung definiert. Die Auflagen gelten auch für den Marktplatz, den Paradeplatz und die Kreuzgasse als Verbindung zum Marktplatz. Dazu kommt der Fußweg entlang der Aubach vom Herkulesmarkt bis zur Reiherstraße kurz vor dem Bahndamm. Auch auf dem Bahnhofvorplatz ist Alkohol tabu, und es gilt Maskenzwang.

Herborn: Einschränkungen neben der Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr gibt es in der Bärenstadt am Bahnhof sowie in der Bahnhofstraße (mitsamt dem Fußweg entlang der Dill bis zur Kaiserstraße), die zur ebenfalls "limitierten" Fußgängerzone führt. Maskenpflicht und Alkoholverbot gelten zudem im Stadtpark und im Marienbader Park an der Schlossstraße gegenüber dem Gesundheitsamt.