2 min

Ausländerbeiratswahlen: Hülya Yöntem liegt vor neun Männern

In Dillenburg ziehen alle zehn Bewerber ein, in Haiger sieben von acht. In beiden Städten erhalten die bisherigen Vorsitzenden Memis Alici und Fatih Ünal nicht die meisten Stimmen.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg