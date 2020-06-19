Freitag, 19.06.2020 - 18:28
4 min
Aussteller auf der "LebensArt": "Erleichtert, aber verunsichert"
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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UMFRAGE: MEHRHEIT GEGEN "LEBENSART"
In den sozialen Netzwerken sorgt die Ausrichtung der "LebensArt" für Diskussionen und geteilte Meinungen - auch unter unseren Beiträgen. Auf den Facebook-Seiten "mittelhessen.de und "Herborner Tageblatt - mittelhessen.de" wollten wir in einer (natürlich keineswegs repräsentativen) Umfrage wissen: "Finden Sie es richtig, dass die "LebensArt" trotz Corona stattfindet?" Das Ergebnis: 115 Personen antworteten mit "Nein", 87 mit "Ja".
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