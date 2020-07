Auto bringt Neunjährigen in Nanzenbach zu Fall

WebDUMMY Dummy Polizei Einsatz

Dillenburg-Nanzenbach (red). Die Dillenburger Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Unfallflucht, bei dem ein Neunjähriger in Nanzenbach verletzt worden ist: Der Junge radelte am Dienstag um 16.40 Uhr auf dem rechten Gehsteig der Batzbachstraße in Richtung Hufacker, als ein Auto an ihm vorbeifuhr. Dessen rechter Außenspiegel streifte den aus Nanzenbach stammenden Neunjährigen, der daraufhin stürzte. Das schwarze Auto - laut Polizei womöglich ein Suzuki mit dem Teilkennzeichen "LDK - XD ..." - fuhr indes davon. Der Fahrer soll Ende 20 sein, braune, halblange, wuschelige Haare haben und eine auffallend rote Sonnenbrille getragen haben. Hinweise auf den Mann oder sein Auto erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.