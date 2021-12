Auto kollidiert mit Linienbus: Sechs Verletzte

Das Unfallauto ist bei der Kollision völlig zerstört worden. Foto: VRM

DILLENBURG - Gegen 9.45 Uhr am Mittwochvormittag erreichte die Feuerwehr Dillenburg der Anruf: Zwischen Dillenburg und Frohnhausen war es zu einem Verkehrsunfall der spektakuläreren Art gekommen. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer zu beklagen, doch der Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Linienbus auf der B253 hatte es in sich: Dillenburgs Stadtbrandinspektor Michael Reichel sprach gegenüber mittelhessen.de von insgesamt sechs verletzten Personen. Eine Zahl, die die Polizeipressestelle zur Stunde noch nicht offiziell bestätigen konnte, da die ersten Ermittlungen zum Unfall noch laufen. Neben dem eingeklemmten Fahrer des durch den Crash völlig zerstörten Autos mussten jedenfalls auch fünf Insassen des Busses in umliegende Kliniken gebracht werden - darunter der Fahrer und drei jugendliche Passagiere.

Infolge des schweren Unfalls bildete sich ein langer Rückstau, die B253 war etwa zwei Stunden gesperrt. Die Straße ist nun aber wieder freigegeben, wobei der Verkehr dort weiter beeinträchtigt ist.