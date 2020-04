Auto landet im Garten

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Das Auto? Ebenso demoliert wie ein Gartentor und ein Zaun. Der Fahrer? Deutlich alkoholisiert.

Laut Polizei hat ein lauter Knall Anwohner des Donsbacher Wegs in Dillenburg um kurz nach 3 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Ein Auto war durch ein geschlossenes Gartentor und einen Zaun gefahren.

Der 37-jährige Mann am Steuer war von der Marbachstraße aus in Richtung Donsbach unterwegs, als sein Wagen an einer abknickenden Vorfahrt nach rechts von der Straße abkam und in den Eingangsbereich eines Grundstücks fuhr. Der Eschenburger zog sich Prellungen und eine Risswunde an einer Hand zu. Ein Alkoholtest der Polizei brachte es auf 1,82 Promille. Er musste auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei schätzte den Schaden an Auto, Tor und Zaun auf 8000 Euro.