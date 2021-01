Autobahn GmbH ist nun in Dillenburg am Start

Seit dem 1. Januar ist die Autobahn GmbH verantwortlich für bundesweit rund 13 000 Kilometer Bundesautobahnen.

Insgesamt gibt es in Deutschland zehn Niederlassungen und 41 regionale Außenstellen - eine davon befindet sich in Dillenburg.

In Hessen gibt es außer in Dillenburg weitere Außenstellen in Kassel, Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt.

Niederlassungen der Autobahn GmbH gibt es in Hamburg, Hannover (Niedersachsen), Hamm, Krefeld (beide NRW), Montabaur (Rheinland-Pfalz), Halle/Saale (Sachsen-Anhalt), Stolpe (Brandenburg), Stuttgart (Baden-Würtemberg), Nürnberg und München (beide Bayern).