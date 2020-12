Autobahnabfahrt Dillenburg in der Nacht auf Donnerstag zu

Symbolfoto: Bundesverkehrsministerium

DILLENBURG - Die Autobahnabfahrt an der A 45 aus Richtung nach Dillenburg ist in der Nacht zum Donnerstag, 17. Dezember, für einige Stunden gesperrt. Der Grund: Bauarbeiten auf der Rampe.

Die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" lässt Fahrbahnschäden reparieren. Für die Arbeiten ist von etwa 19.30 Uhr am Mittwochabend bis gegen 4.30 Uhr am nächsten Morgen die Abfahrtsrampe für den Verkehr gesperrt.

Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum von der A 45 in Richtung Dillenburg abfahren wollten, sollten bereits an der davorliegenden Anschlussstelle Haiger/Burbach die Autobahn verlassen und der beschilderten Umleitung "U 36" folgen.