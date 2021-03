B 277 in Dillenburg: Schlossbergtunnel bis Sonntag dicht

Blick in den Schlossbergtunnel in Dillenburg: Von Freitagabend bis voraussichtlich Sonntagnachmittag ist er wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Archivfoto: "Hessen-Mobil"

DILLENBURG - Am Wochenende stehen wieder turnusmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Schlossbergtunnel im Verlauf der Bundesstraße B 277 in Dillenburg an. Hierfür muss der Tunnel von Freitag, 19. März, ab 18 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 21. März, um 16 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird innerorts umgeleitet. In Fahrtrichtung Norden/Haiger führt die Umleitung über die Frankfurter Straße, die Hindenburgstraße und den Auweg, in Richtung Süden/Herborn über die ebenfalls ausgeschilderte Umleitung über die K 39, die Hindenburgstraße und die Frankfurter Straße. Weitere Informationen gibt es unter www.mobil.hessen.de und verkehrsservice.hessen.de.