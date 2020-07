B 277 in Dillenburg wird zur Ferien-Baustelle

Dillenburger Nadelöhr: Ab der kommenden Woche beginnen die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 277 zwischen der Au und dem Jahnknoten. Foto: Frank Rademacher

Dillenburg (red). In diesen Sommer- und Herbstferien saniert "Hessen Mobil" grundhaft die Bundesstraße B 277 zwischen Dillenburg und Niederscheld im Bereich zwischen den Einmündungen Dillenburg-Au und Dillenburg-Jahnstraße in Fahrtrichtung Dillenburg.

Der jetzige Fahrbahnbelag ist in diesem Streckenabschnitt durch Unebenheiten, Flickstellen sowie Netzrissen mit Durchbrüchen stark beschädigt. Daher wird der vorhandene alte Asphalt abgefräst, aufgenommen und entsorgt. Anschließend wird der Boden unter der Fahrbahn neu verdichtet und von Grund auf ein neuer Asphaltaufbau eingebaut. Auch das Straßenbankett wird neu befestigt.

Der Jahnknoten soll in

den Herbstferien folgen

Die Arbeiten sind in mehrere Bauphasen unterteilt. Innerhalb der Sommerferien sind die ersten beiden Bauphasen eingeplant. In der ersten wird ab dem kommenden Dienstag, 7. Juli, bis voraussichtlich zum 13. Juli (Montag) im Bereich zwischen dem Dillenburger Ortseingang aus Richtung Niederscheld kommend und der Kreuzung Jahnstraße/Herwigstraße eine Mittelstreifenüberfahrt zwischen den beiden Fahrbahnen der B 277 hergestellt. Diese Mittelstreifenüberfahrt wird für die Baustellenverkehrsführung während der weiteren Bauarbeiten benötigt. Dazu muss in diesem Bereich sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts der jeweils linke Fahrstreifen gesperrt werden. Ein Fahrstreifen bleibt je Fahrtrichtung weiterhin offen.

In der zweiten Bauphase wird anschließend ab 14. Juli (Dienstag) die Fahrbahn der B 277 auf rund 800 Metern stadteinwärts zwischen der Einmündung "Dillenburg-Au" und dem Jahnknoten grundhaft erneuert. Hierfür muss die Fahrbahn der B 277 in Fahrtrichtung Dillenburg im Baustellenbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr stadteinwärts wird im Baustellenbereich auf einen Fahrstreifen verengt und über die Gegenfahrbahn geführt. Über die hergestellte Mittelstreifenüberfahrt wird der Verkehr zurück auf die Richtungsfahrbahn Dillenburg geleitet. Stadtauswärts in Fahrtrichtung Niederscheld steht daher ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Während dieser Bauphase ist es nicht möglich, aus der Berliner Straße auf die B 277 in Richtung Dillenburg abzubiegen. Ebenso ist es nicht möglich, von der B 277 aus Richtung Niederscheld kommend in die Berliner Straße abzubiegen. Der Verkehr von und zur Au wird über die Jahnstraße umgeleitet. Voraussichtlich Ende Juli soll diese Bauphase abgeschlossen sein. Für den Aufbau dieser Verkehrsführung wird vom 13. Juli (Montag) ab circa 20 Uhr bis anderen Tags etwa gegen 6 Uhr die B 277 stadtauswärts in Fahrtrichtung Niederscheld zwischen Jahnknoten und der Au voll gesperrt.

Der Verkehr wird über Jahnstraße, Hof-Feldbach-Straße und Berliner Straße umgeleitet und kann an der Einmündung "Dillenburg-Au" wieder auf die B 277 fahren. Auch um die Verkehrsführung der zweiten Bauphase abzubauen, wird voraussichtlich Ende Juli/Anfang August die gleiche Nachtsperrung erforderlich.

Innerhalb der Herbstferien wird die B 277 im Bereich der Einmündung Jahnstraße/Herwigstraße saniert. Im gleichen Zug wird auch die Herwigstraße zwischen der B 277 und der Uferstraße (Einfahrt Supermarkt/Gewerbliche und Kaufmännische Schulen) saniert und gesperrt.

Der Verkehr zwischen der B 277 und dem Industriegebiet Güterbahnhof/Bahnhof wird über Postbrücke, Poststraße und Bahnhofstraße umgeleitet. Auf der B 277 wird der Verkehr während dieser Bauphase stadteinwärts auf einem Fahrstreifen um das Baufeld herum geleitet.

In der letzten Bauphase jeweils nur ein Fahrstreifen

In einer letzten Bauphase, ebenfalls in den Herbstferien, wird auf der B 277 mittig im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Herwigstraße gearbeitet. Im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Herwigstraße steht daher auf der B 277 nur der jeweils äußere Fahrstreifen zur Verfügung.