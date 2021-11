"Babys" sind drogenabhängig oder geschädigt

Reagieren möglichst realitätsnah: Cathrin Reinermann (links) und Elke Pollak vom Diakonischen Werk stellen die neuen Simulatoren geschädigter Babys vor. Foto: Diakonisches Werk an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Das Diakonische Werk an der Dill bietet in der Schwangerenberatung unter dem Titel "Babybedenkzeit" Präventionskurse an. Jugendliche, werdende und junge Eltern können dabei praktische Lernerfahrungen und Lerninhalte erleben.

Im Mittelpunkt stehen Babysimulatoren, die die Bedürfnisse eines echten Säuglings nachempfinden lassen und den Umgang mit einem Neugeborenen möglichst realitätsnah erlebbar machen.

Zu den Puppen "Julius" und "Julchen" haben sich jetzt drei weitere Babysimulatoren hinzugesellt. Es sind Modelle eines alkoholgeschädigten und eines drogengeschädigten Babys sowie eines Babys mit Schütteltrauma.

"Diese Ergänzung ermöglicht uns, über Risiken aufzuklären, deren fatale Folgen für einen Säugling vermeidbar sind", sagt Cathrin Reinermann, die zusammen mit Elke Pollak die Gruppenangebote leitet.

Das Modell eines alkoholgeschädigten Babys demonstriert die Unterschiede zu einem normal entwickelten Baby: Das Modell des drogengeschädigten Säuglings ist stark untergewichtig. Typisches schrilles Schreien und starkes Körperzittern entsprechen dem Verhalten eines Neugeborenen auf Entzug.

Schütteltrauma kann

einen Säugling töten

Wird der Baby-Simulator zur Demonstration eines Schütteltraumas heftig bewegt, leuchten in dem transparenten Kopf diejenigen Regionen des Gehirns auf, welche geschädigt werden können. Viele schütteltraumatisierte Kleinkinder erleiden schwere Behinderungen oder sterben, schildert Elke Pollak die Erfahrungen.