Bankschaukel am Rothaarsteig demoliert

DILLENBURG-MANDERBACH - Mutwillige Sachbeschädigung am Rothaarsteig: Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, haben Unbekannte bereits am 19. Mai eine der bei Wanderern beliebten Bankschaukeln beschmiert und erheblich beschädigt. Die Schaukel steht in Höhe der "Oberen Weiherstraße" in Manderbach. Laut Polizei beträgt der Schaden rund 1600 Euro. Die Dillenburger Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am 19. Mai im Bereich des Wanderwegs aufgefallen? Hinweise erbitten die Dillenburger Ermittler unter der Telefonnummer 0 27 71- 90 70.