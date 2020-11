Barrierefreier Umbau abgeschlossen

Das Politprojekt im Lahn-Dill-Kreis zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen ist abgeschlossen. Archivfoto: Tanja Eckel

WETZLAR/DILLENBURG - Mit Fördermitteln des Landes Hessen wurden im Lahn-Dill-Kreis insgesamt 15 Haltestellen barrierefrei umgebaut. Beteiligt an diesem Pilotprojekt waren im Kreis die zwölf Kommunen Aßlar, Breitscheid, Dietzhölztal, Dillenburg, Driedorf, Eschenburg, Herborn, Hüttenberg, Mittenaar, Schöffengrund, Solms und Waldsolms.

Das Gesamtvolumen der Bauvorhaben betrug rund 1,6 Millionen Euro. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH koordinierte die Abwicklung mit den Kommunen, hatte die Förderanträge 2017 eingereicht und den Förderbescheid im September 2018 erhalten.

Mittlerweile sind alle Haltestellen fertiggestellt. Es folgt im Anschluss noch die restliche Abwicklung der Maßnahmen mit dem Fördermittelgeber Hessen Mobil, indem der Verwendungsnachweis gestellt wird, sowie die Abrechnung mit den beteiligten Kommunen für den Anteil der verbliebenen nicht förderfähigen Kosten.

Der Umbau erfolgte nach den Vorgaben der Förderrichtlinien von Hessen Mobil. Je nach Standort wurden 18 Zentimeter hohe Hochborde oder der neue Kasseler Sonderbord plus mit 20 Zentimeter verbaut. Grundsätzlich wurden an allen Standorten neue Haltestellenschilder und Abfallbehälter vorgesehen und, sofern noch keine Wartehalle vorhanden war, diese ergänzt oder alte Beton-Wartehallen wie im Falle von Driedorf ausgetauscht.

An drei Haltestellen in Schwalbach Steinstraße, Eibelshausen Markt und Dillenburg Deutsche Bank in Fahrtrichtung Frohnhausen wurden dynamische Fahrtzielanzeigen installiert.

Einige Kommunen haben das Pilotprojekt zum Anlass genommen, weitere Haltestellen umzubauen oder gar neu zu bauen wie zum Beispiel die Städte Aßlar, Solms, Herborn und Dillenburg. Diese haben eigene Förderanträge beim Land Hessen gestellt.