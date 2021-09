Barrierefreiheit am Bahnhof erreichen

Wechsel an der Spitze des Dillenburger Senioren- und Behindertenbeirats (v.l.): Udo Ahlbrecht, Vize Christel Payer, Rainer Leschik, Vize Marianne Pfeifer, Ramona Höge, die bisherige Vorsitzende Ingrid Bernhammer, Erster Stadtrat Gerhard Anders und der neue Vorsitzende Thomas Haas. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Dillenburgs Senioren- und Behindertenbeirat hat einen neuen Vorsitzenden: Während der seiner konstituierenden Sitzung im Donsbacher Dorfgemeinschaftshaus wählte das Gremium Thomas Roos an seine Spitze. Er übernimmt das Amt von Ingrid Bernhammer, die es 28 Jahre lang innehatte. Für dieses besondere Engagement für Senioren und schwerbehinderte Menschen erhielt die 82-Jährige eine Ehrung.

Erster Stadtrat Gerhardt Anders würdigte die Dillenburgerin, die seit der ersten Sitzung des Beirates am 1. Februar 1993 Ingrid Bernhammer dessen Vorsitzende war. Zusammen mit ihren Mitstreitern fungierte sie als Multiplikator von Angeboten und Diensten für Ältere und Behinderte, indem sie beispielsweise Seniorenfahrten organisierten und sich an den Advent- und Weihnachtsfeiern in allen Stadtteilen beteiligten. Bernhammer war zudem viele Jahre Vorsitzende der Landesseniorenvertretung.

Ihr Nachfolger Thomas Roos ist auch Vorsitzender des VdK Dillenburg. Eines der wichtigsten Themen, die er zusammen mit dem Beirat nach vorne bringen möchte, ist es, am Dillenburger Bahnhof Barrierefreiheit zu erreichen.

Payer und Pfeifer sind seine beiden Stellvertreterinnen

Zu seinen Stellvertreterinnen wählte das Gremium Christel Payer und Marianne Pfeifer. Die weiteren Mitglieder sind Udo Ahlbrecht, Herbert Franke, Thomas Haas, Elvira Heinrich, Ramona Höge, Edith Klein, Rainer Leschik, Regina Seibel-Erdt und Franz Zeipelt.