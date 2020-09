Barta führt weiter „Hessenmetall Mittelhessen“

Oliver Barta bleibt Vorsitzender. (Foto: Hessenmetall)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN - (red). Oliver Barta ist in der Mitgliederversammlung der mittelhessischen Bezirksgruppe des Arbeitgeberverbandes „Hessenmetall“ als Vorsitzender wiedergewählt worden. Das teilte der Verband mit.

Barta ist Personalleiter der Bosch Thermotechnik GmbH in Wetzlar. Ebenfalls für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wurden Fritz Georg Rincker (Glockengießerei Rincker in Sinn), Wolfram Kuhn (Herborner Pumpentechnik) und Oliver Rüspeler (Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen in Gießen). Den fünfköpfigen Vorstand komplettiert der neu ins Amt gewählte Torsten Müller-Kramp (Abicor Binzel, Buseck).

„Keine schnelle Rückkehr zur Normalität in Sicht“

Im Fokus der Mitgliederversammlung standen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die in nahezu jedem Betrieb und für viele Beschäftigte in der hiesigen Metall- und Elektroindustrie zu spüren seien. Barta sagte: „Zahlreiche Firmen stecken nach wie vor in der Kurzarbeit, um so irgendwie ihre Produktionsrückgänge aufzufangen. Eine schnelle Rückkehr zur betrieblichen Normalität ist derzeit nicht in Sicht, deshalb brauchen die mittelhessischen Metall- und Elektrounternehmen auch für die kommenden Monate jede erdenkliche Unterstützung.“ Neben den staatlichen Corona-Hilfen forderte er auch steuerliche Entlastungen, um die so frei werdenden Finanzmittel in Zukunftstechnologien investieren zu können. Digitalisierte Produktion, Künstliche Intelligenz und Energieeffizienz nannte er hier als Schlagworte. Und er nannte weitere Herausforderungen: „Unsere Industrie muss unverändert den Strukturwandel hin zur Digitalisierung bewältigen. Besonders die regionalen Automobilzulieferer und Maschinenbauer befinden sich mitten in einem gewaltigen Transformationsprozess. Die Politik muss sicherstellen, dass jegliche Zusatzbelastungen für die Unternehmen ausgeschlossen werden und die digitale Infrastruktur, wie beispielsweise das Breitbandnetz, weiter ausgebaut wird.“