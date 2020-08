Bauarbeiten an der B277 dauern länger

Doch noch nicht fertig: Die Baustelle der B 277 am südlichen Stadteingang von Dillenburg sorgt weiterhin für Verkehrsbehinderungen. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - In diesem Sommer und in den Herbstferien saniert Hessen Mobil die Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Niederscheld. Betroffen ist der Bereich zwischen den Einmündungen "Dillenburg-Au" und "Dillenburg-Jahnstraße" in Fahrtrichtung Dillenburg. Die erste Bauphase ist Anfang der Sommerferien gestartet. Bevor mit dem nächsten Abschnitt begonnen werden konnte, waren laut Hessen Mobil im Rahmen der routinemäßigen Kampfmitteluntersuchung weitere Sondierungen erforderlich. Hierdurch hätten sich die Arbeiten verzögert. Eigentlich hätte es bereits am 21. Juli weitergehen sollen. "Während dieser zweiten Bauphase zeigte sich, dass auf diesen rund 800 Metern der B277 stadteinwärts auch die Straßenbankette und deren Unterbau vollständig ausgetauscht werden müssen. Dass diese nicht mehr ausreichend standsicher sind, war erst während der Bauarbeiten zu erkennen", heißt es in einer Mitteilung der Straßenbaubehörde.

Einbau der neuen Fahrbahn hat begonnen

Insgesamt kämen die Bauarbeiten gut voran. Am Freitag habe der Einbau der neuen Asphaltschichten begonnen. Anschließend würden die neuen Schutzplanken montiert. "Durch die erwähnten Mehrarbeiten können die Arbeiten allerdings nicht bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden, sondern werden sich bis Ende August verlängern", teilt Hessen Mobil mit.

Der Verkehr stadteinwärts bleibt bis dahin auf einen Fahrstreifen verengt und wird über die Gegenfahrbahn geführt. Stadtauswärts in Fahrtrichtung Niederscheld/Herborn steht daher ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bedingt durch diese Verkehrsführung ist es derzeit nicht möglich, aus der Berliner Straße auf die B277 in Richtung Dillenburg einzubiegen. Ebenso ist es nicht möglich, von der B277 aus Richtung Niederscheld kommend in die Berliner Straße einzufahren.