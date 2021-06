Bauen - "ein schwieriges Geschäft" im Lahn-Dill-Kreis

Baufirmen "lauern" auf Stillstandskosten, so die Kreisverwaltung, einer der größten Bauherren im Lahn-Dill-Kreis. Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG - Was viele private Bauherren zurzeit feststellen, kommt bei einem großen Auftraggeber wie dem Lahn-Dill-Kreis, der jedes Jahr für mehrere Millionen Euro Schulen baut und saniert, verstärkt an: Es fehlt an Baumaterial, und das sorgt für weitere Probleme auf den Baustellen.

Kerstin Weber, die Leiterin der Schulbauabteilung in der Kreisverwaltung, berichtete am Montag in der Sitzung des Kreistags-Bauausschusses in Wetzlar von massiven Schwierigkeiten. "Es ist ein schwieriges Geschäft geworden", sagte sie. "Die Preise schießen durch die Decke."

Wenige Firmen beteiligen sich an Ausschreibungen

Schreibt die Kreisverwaltung Bauarbeiten aus, beteiligen sich zurzeit laut Weber nur noch wenige Firmen daran. Und die Firmen, die Angebote abgeben, setzten hohe Preise an.

Vergibt die Kreisverwaltung schließlich die Aufträge, steht das nächste Problem an: Es komme kein Baumaterial. Kerstin Weber: "Es fängt beim Kabel an, geht übers Holz bis zum PVC-Rohr." Für die Verwaltung sei noch nicht mal die Kostensteigerung das größte Problem. Manche Baufirmen "lauern" nur auf Verzögerungen, weil kein Material da sei. Sie wollten dann aus den Verträgen rauskommen, meldeten Stillstandskosten an und versuchten, sich auf diese Weise zu sanieren.

"Es ist im Moment kein Zuckerschlecken", erklärte die Abteilungsleiterin den Kommunalpolitikern. "Ich bin im Moment mehr mit Schlichten als mit Baumaßnahmen beschäftigt."

Folglich kommt es zu Verzögerungen bei aktuellen Schulbauprojekten. Die Rotebergschule in Dillenburg werde nicht wie geplant im Februar 2022 fertig, sondern voraussichtlich erst nach den Sommerferien. Bei der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar sei nun der erste von vier Rohbauten abgeschlossen. "Wir liegen zwei Monate hinten dran." Die Goetheschule, das Oberstufengymnasium in Wetzlar, sollte ursprünglich nach den kommenden Sommerferien komplett fertiggestellt sein. Die ersten Klassen sollen auch in diesen Ferien umziehen. Aber der große Umzug finde erst in den Herbstferien statt.

Kerstin Weber ist dennoch optimistisch, dass es bis zum nächsten Jahr beim Schulbau beziehungsweise konkret bei den Materiallieferungen wieder besser wird. "Der Holzpreis sieht schon wieder Licht."