Bäume, Schmuck, Lichter: So schön weihnachtet es im Dillkreis

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Blinkende Lichterketten, tanzende Weihnachtsmänner, beleuchtete Dachgiebel und bunte Projektionen - überall in der Region ist Weihnachten gegenwärtig. Beispielhaft für noch viel, viel mehr Dekorationen in der Adventszeit zeigen wir hier eine kleine Auswahl von "So weihnachtet es im Dillkreis."

Die Herborner Altstadt ist ohnehin immer einen Besuch wert: die Fachwerkkulisse - ein einziges Freilichtmuseum. In der Adventszeit jedoch versprühen die alten Häuser einen ganz besonderen Charme und Zauber: Lichterketten und orange-rot leuchtende Herrnhuter Sterne sorgen für heimelige, unaufdringliche Weihnachtsatmosphäre - die Stadt liegt im warmen Lichterglanz.

Aber auch andernorts sind die Menschen im Weihnachtsmodus und haben Häuser, Gärten und Straßenzüge dekoriert. Traditionell-schlichter, aber auch amerikanisch-blinkender Schmuck sind überall zu sehen. Hier und da lohnt es sich, stehen zu bleiben und genauer hinzuschauen: In manchem Garten sind kleine, feine Weihnachtswichtel und Co. zu entdecken.

Wenn Weihnachtsmänner laut "Jingle Bells" trällern

Sowohl in den Abendstunden als auch am Tag ist in der Region das nahende Weihnachten zu erleben - manchmal sogar akustisch, wenn der Weihnachtsmann zu "Jingle Bells" singt (und tanzt). Projektionen lassen Schneeflocken, Zweige und Engel an Hauswänden schweben. In den Schaufenstern der Einzelhändler in der Region ist das Fest der Feste selbstverständlich ebenfalls eingezogen, mal dezent, mal glamourös.