Baustopp an 14 Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Nach Angaben der Kreisverwaltung liegen zurzeit die Bauarbeiten an folgenden 14 Schulen auf Eis: Nassau-Oranien-Schule in Beilstein (Sanierung der Außenanlage), Johann-Textor-Schule in Haiger (Sanierung D-E-Trakt), Westerwaldschule in Driedorf (barrierefreie Bushaltestelle, (Sanierung Gebäude B), Dalheimschule in Wetzlar (Gerüst- und Dachdeckerarbeiten), Eichendorffschule in Wetzlar (Außenanlage Sporthalle), Carl-Kellner-Schule in Braunfels (Sanierung B-Trakt), Holderbergschule in Eibelshausen (Sanierung Schulhof), Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg (Erneuerung Pausengang, Sanierung Altbau Nord), Gewerbliche Schulen in Dillenburg (Ersatzneubau F-Trakt, Sanierung A-Trakt), Kaufmännische Schulen in Dillenburg (Sanierung Außenanlage), Wetzbachtalschule in Wetzlar (Erneuerung Laubengang), Comeniusschule in Herborn (Sanierung Außenanlagen), Schwingbachschule in Rechtenbach (Außenanlage 3. Bauabschnitt, Sanierung Dachgeschoss) und die Grundschule im Wetzlarer Stadtteil Steindorf (Erweiterungsbau).