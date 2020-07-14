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Dienstag, 14.07.2020 - 13:58
3 min

Beeren gedeihen auch auf dem Balkon

Beeren sind Geschmacksbomben, gesund und auch noch pflegeleicht: Auf die süßen Früchte sollte man weder im Garten noch auf dem Balkon verzichten. Zu wenig Platz ist kein Problem.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ergiebige Nektarquelle: Brombeerblüten sind bei Bienen sehr beliebt. Im Juli und im August kann man die schwarzen Beeren schließlich ernten. Foto: Frank Rademacher

Ergiebige Nektarquelle: Brombeerblüten sind bei Bienen sehr beliebt. Im Juli und im August kann man die schwarzen Beeren schließlich ernten. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Ergiebige Nektarquelle: Brombeerblüten sind bei Bienen sehr beliebt. Im Juli und im August kann man die schwarzen Beeren schließlich ernten. Foto: Frank Rademacher

Ergiebige Nektarquelle: Brombeerblüten sind bei Bienen sehr beliebt. Im Juli und im August kann man die schwarzen Beeren schließlich ernten. Foto: Frank Rademacher

Lecker, fruchtig, rot: Die Thay- oder Loganbeere ist eine Kreuzung aus Himbeere und Brombeere und sollte in keinem Garten fehlen. Foto: Frank Rademacher

Lecker, fruchtig, rot: Die Thay- oder Loganbeere ist eine Kreuzung aus Himbeere und Brombeere und sollte in keinem Garten fehlen. Foto: Frank Rademacher

Die Maibeere ist die erste Frucht in den heimischen Gärten, die reif wird. Noch ist die ähnlich wie Heidelbeeren schmeckende Exotin hierzulande eine Rarität. Foto: Frank Rademacher

Die Maibeere ist die erste Frucht in den heimischen Gärten, die reif wird. Noch ist die ähnlich wie Heidelbeeren schmeckende Exotin hierzulande eine Rarität. Foto: Frank Rademacher

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DAFÜR KANN MAN BEEREN PRIMA VERWENDEN

Im Müsli: Frisch vom Strauch schmecken die meisten Beeren am besten. In Quark, Joghurt oder im Müsli sorgen die Früchte für individuelle GeschmackserlebnisseViele Früchte lassen sich zudem trocknen oder dörren, sodass sie auch deutlich nach der Erntezeit noch den Weg ins Müsli finden können.

Als Gelee: Die einfachste Art, die Freude am Beerengeschmack zu konservieren, ist die Verarbeitung als Gelee oder Marmelade. Bei Ersterem wird nur der Saft verwendet, bei der Konfitüre die ganzen Früchte, die jeweils mit Gelierzucker aufgekocht werden. Weil aber auch Gelee und Marmelade an Geschmack verlieren, verarbeitet man nur kleinere Mengen und friert den Rest der Früchte einSo kann man auch im November noch Erdbeermarmelade aus dem eigenen Garten kochen.

Für Likör: "Aufgesetzter" heißt landläufig ein Fruchtlikör, bei dem die ganzen Früchte, etwa schwarze Johannisbeeren, in Alkohol eingelegt werden. Nach acht Wochen kann der Likör mit Zucker abgeschmeckt in Flaschen abgefüllt werden. Je länger der Ansatz steht, desto fruchtiger schmeckt er später.

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