Keine Ausgangssperre., kein Versammlungsverbot und kein Mindestabstand - das Leben von Schafen läuft in Coronazeiten weiterhin so ab wie immer. Der Schäfer Ulrich Kämpfer steht auf dem geteerten Weg, der zum Donsbacher Kornberg führt, und lässt seine Herde einen Waldhang hoch marschieren. Hinter dem Wald eröffnet sich dann für die zahlreichen Vierbeiner ein Nahrungsparadies, in dem wo die Schafe ausgiebig fressen können und gleichzeitig die Wiesen düngen. Foto: Volker Lommel