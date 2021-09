Beim "Heimat Shoppen" den Einzelhandel ins Rampenlicht rücken

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Vorbereitungen für die Aktion "Heimat shoppen" bei der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill (IHK) laufen auf Hochtouren. Mit der Kampagne, die bundesweit schwerpunktmäßig am 10. und 11. September stattfindet, soll der Einzelhandel in der Region gestärkt werden.

An dem Aktionswochenende locken Geschäfte und Gastronomen mit besonderen Attraktionen und Einkehrmöglichkeiten in die Innenstädte.

Herborn startet lokale

Aktion bis in den Oktober

Die IHK Lahn-Dill hat dafür bereits 18 000 Papiertüten mit dem "Heimat shoppen"-Logo, 36 000 Postkarten sowie 300 Aufkleber drucken lassen und an die beteiligten Kommunen und Gewerbevereine verteilt. Heimische Testimonials unter anderem aus Wirtschaft und Politik werben für die Aktion.

Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner sagt beispielsweise: "Ich mache mit, weil der Einzelhandel für unsere Innenstadt und unsere Stadtteile ein wichtiger Standortfaktor ist. Er steht für gelebtes Miteinander und Lebendigkeit."

"Ziel unserer Aktion ,Heimat shoppen' ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in unseren Städten, Gemeinden und Regionen mehr ins Rampenlicht zu stellen, denn Corona hat uns gezeigt, welche Highlights wir direkt vor der Tür haben", erklärt die Referatsleiterin Handel und Dienstleistungen bei der IHK Lahn-Dill, Claudia Wagner.

Neben Wetzlar und Braunfels sind aus dem Kammerbezirk der IHK Lahn-Dill auch die Städte und Gemeinden Wettenberg, Biebertal, Herborn und Gladenbach dabei. In Herborn startet "Heimat shoppen" mit einer besonderen lokalen Aktion in der zweiten Septemberhälfte und geht bis in den Oktober hinein. Biebertal nimmt in den Adventswochen teil.

"Wir freuen uns über das starke Interesse an ,Heimat shoppen' schon im Vorfeld der Aktion", so Claudia Wagner. 2021 nehmen bundesweit 43 IHKs mit mehr als 400 Städten und Gemeinden teil. "Heimat shoppen" ist damit die größte Imagekampagne für den stationären Einzelhandel in Deutschland, so die IHK-Referatsleiterin.