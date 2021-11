3 min

Bekommt Dillenburgs Wochenmarkt eine letzte Chance?

Was in Herborn und Haiger bestens funktioniert, lockt in der Oranienstadt nur wenige - Händler wie Besucher. Selbst der Rathaus-Chef glaubt nicht mehr an eine Rettung des Marktes.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg