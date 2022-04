Berufe zwischen Bits und Bytes

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/WEILBURG - Beim nächsten Abi-Chat am Mittwoch, 6. April, dreht sich von 16 bis 17.30 Uhr nach Angaben der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar alles ums Thema "Ich will etwas machen mit IT". Welche Ausbildungen und Studiengänge in die IT führen, erläutert der Chat. Außerdem gibt es Antworten auf Fragen wie: Was muss man für einen Beruf im Bereich IT mitbringen? Wie gelingt der Berufseinstieg? Was sind aktuelle Trends? Interessierte loggen sich ab 16 Uhr auf http://chat.abi.de/ ein und stellen ihre Fragen direkt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Fragen und Antworten gibt es zum Nachlesen im Chatprotokoll im abi-Portal.