Berufsschul-Abschlusszeugnisse an den Gewerblichen Schulen Dillenburg

Zur Erinnerung: Die Jungen und Mädchen stellen sich zum Gruppenbild. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - In der Aula der Gewerblichen Schulen haben die Schüler der Abschlussklassen in den Berufsfeldern IT-Technik, Gastronomie und Körperpflege sowie die Auszubildenden in den Berufen der Metalltechnik nach bestandener Gesellen- oder Facharbeiterprüfung ihre Abschlusszeugnisse der Berufsschule entgegengenommen.

Weitere 34 Auszubildende in den Berufen der Elektrotechnik sowie der Metall- und Fahrzeugtechnik konnten ihre Ausbildungszeit wegen ihrer guten Leistungen um ein halbes Jahr verkürzen und nahmen ebenfalls ihre Abschlusszeugnisse in Empfang. Schulleiter Jonas Dormagen verwies auf die guten Karrierechancen in Zeiten des Fachkräftemangels. Er regte die Absolventen zudem an, sich mit dem Gedanken zu befassen, die Technikerschule zu besuchen.

Kreisschuldezernent Roland Esch (FW) unterstrich die Bedeutung der Ausbildung in der Wirtschaft der Region Lahn-Dill, die die höchste Industriedichte Deutschlands habe. Auch Gerd Hackenberg und Hans-Ludwig Greeb, die Vertreter der IHK Lahn-Dill und des Fördervereins, verwiesen darauf, dass die "fertigen" Gesellen und Facharbeiter nun die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt haben.

Einen besonderen Erfolg verzeichneten Amalie Schmidt, Hotelfachfrau vom Hotel "Bartmann's Haus"" in Dillenburg, und Tim Adam, Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration von der Firma Weber. Neben der besten Leistung ihrer Klassen haben sie durch das Programm "LehrePlus" ausbildungsbegleitend auch ihren Fachhochschulabschluss erworben.