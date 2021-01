Betriebe im Dillgebiet: "Es gibt große Existenzängste"

Die IG Metall Herborn betreut im Dillgebiet und in Teilen des Landkreises 70 Betriebe50 davon seien zwischen März und Dezember in Kurzarbeit gewesen, berichtet der Erste Bevollmächtige Oliver Scheld, der sagt: "Der Absatz und Umsatz war schon sehr stark an die Corona-Pandemie und die Einschränkungen gekoppelt." Immerhin sei es in keinem der Fälle zu Betriebsschließungen gekommen.

Vor allem die Verkehrswende betrifft Unternehmen aus der Region. 90 Prozent der "verarbeitenden Industrie" in der Region seien, so Scheld, in den Bereichen Metall, Elektro und Stahl tätig - und letztlich für die Automobil-, Fahrzeug- und die Luftfahrtbranche.

Die Krisen seien für viele "alles andere als einfach". Umso wichtiger seien die Arbeitnehmer-Vertreter. "Wenn Betriebsräte da sind, die sich einsetzen, kann es Lösungen geben. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."

Oliver Scheld hebt hervor: "Der Wandel der Industrie muss auch sozial seinNicht nur mit Blick auf Kapital, Umsatz und Rendite, sondern auch auf den Menschen." Es gelte besonders, junge Leute zu halten.

Ab dem Frühjahr werde die IG Metall Herborn ein "strukturpolitisches Projekt" starten, so Scheld. Mit dabei sein sollen heimische Politiker - im Fokus stehe das Gespräch mit Betriebsräten, Arbeitgeberverbänden und Geschäftsleitungen"Wir müssen gemeinsam Ideen entwickeln, wie unsere Region in der Zukunft aussieht."