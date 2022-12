Betrug: Dillenburger Senior verliert 3000 Euro

Symbolfoto zur Telefonabzocke (© Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Dillenburg - Dass er auf einen Trick hereingefallen ist, kommt einen 68 Jahre alten Mann teuer zu stehen: Der Senior hat Betrügern 3000 Euro überwiesen.

Diese hätten ihm am Mittwoch in Dillenburg auf WhatsApp geschrieben, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller am Donnerstag. „Nach altbekannter Masche gaukelten sie dem Mann vor, ein Familienmitglied zu sein, welches sein Handy nicht mehr nutzen konnte, da es zuvor kaputtgegangen war“, so Müller. Mit dem neuen Handy könne man nun keine Banküberweisungen mehr tätigen, aber es gebe eine Rechnung, die dringend überwiesen werden müsse.

„Durch den zeitlichen Druck, der bewusst aufgebaut wurde, und den Umstand, dass man ja seinem ,Kind‘ trauen kann, hinterfragte der Dillenburger den Verlauf nicht weiter und überwies rund 3000 Euro an die Betrüger.“ Erst als der vermeintliche Sohn eine weitere Überweisung forderte, sei der 68-Jährige stutzig geworden und haben begriffen, dass er Betrügern aufgesessen war.

Polizeisprecherin Müller wies deshalb nochmals darauf hin, sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern umzugehen: „Auch, wenn der Inhalt betrügerischer Nachrichten variiert, ist das Vorgehen stets identisch. Die Betrüger nennen keine Namen und geben sich als Tochter, Sohn oder Enkelkind aus. Die Nachrichten sind nicht selten mit sogenannten Emojis versehen, um Vertrautheit zu vermitteln. Anschließend wird eine Notlage vorgetäuscht und die sofortige finanzielle Hilfe eingefordert. Ein persönlicher Anruf bei Angehörigen oder Bekannten kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich möglicherweise um einen Betrug handelt.“

Deshalb rät sie: „Gehen Sie niemals auf Zahlungsforderungen per SMS, E-Mail oder Anruf ein.“