Betrüger geben sich als E.on-Mitarbeiter aus

Vorsicht, Falle: Die Dillenburger Verbraucherberatung warnt vor Betrugsversuchen an der Haustür. Symbolfoto: Jens Schierenbeck/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Verbraucherberatung Dillenburg warnt vor Betrügern, die sich als Eon-Mitarbeiter ausgeben. Sie seien offenbar im Raum Dillenburg unterwegs.

Verunsicherte Verbraucher hatten sich gemeldet, nachdem angebliche Mitarbeiter des Stromlieferanten Eon vor ihrer Haustür standen. Mit der Aussage, lediglich die Laufzeiten der bestehenden Verträge überprüfen zu wollen, verschafften diese sich Zugang zu den Vertragsunterlagen. Ein Ausweis wurde nicht vorgezeigt. Die Verbraucher sollten ihre Bankverbindung angeben. Schließlich wurde auch eine Unterschrift verlangt.

Nachfragen bei der Eon haben ergeben, dass sich deren Mitarbeiter immer ausweisen und es sich in den vorliegenden Fällen nicht um autorisierte Mitarbeiter des Unternehmens gehandelt habe. Wenn man Daten an die Betrüger herausgegeben habe, solle man seine Kontobewegungen genau beobachten und bei unberechtigten Abbuchungen bei seiner Bank eine Rückbuchung veranlassen. Dafür habe man in der Regel acht Wochen Zeit.

14 Tage lang besteht

ein Widerrufsrecht

Sollte es zum Abschluss eines Vertrages gekommen sein, raten die Experten dringend dazu, vom 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Weitere Informationen gibt es bei der Verbraucherberatung in Dillenburg, Telefon 0 27 71-58 84, donnerstags und freitags 9 bis 12 Uhr sowie per E-Mail an die Adresse verbraucherberatungdillen burg@dhb-hessen.de.