Betrüger machen auch in Corona-Zeiten keine Pause

DILLENBURG/HERBORN - Angesichts der aktuellen Pandemie-Situation bleiben die beiden Verbraucherberatungsstellen im Stadthaus am Dillenburger Bahnhof sowie in der Herborner Stadtbücherei in der Mühlgasse weiterhin für Besucher geschlossen.

Zu den gewohnten Öffnungszeiten sind allerdings telefonische Beratungen möglich. Für Ratsuchende aus dem Raum Herborn gilt, dass diese aus organisatorischen Gründen über die Rufnummer der Dillenburger Beratungsstelle erfolgen. Zu erreichen ist diese donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0 27 71-58 84.

Auch per E-Mail können Beratungsanfragen gestellt werden. Für Dillenburg gilt die Adresse verbraucherberatungdillenburg @dhb-hessen.de, für Herborn verbraucherberatungherborn @dhb-hessen.de. In Kürze soll es auch ein Online-Beratungsangebot geben.

"Abzockemaschen, Probleme beim Online-Kauf, Fragen zu Verträgen oder Rechnungen vom Telekommunikations- oder Energieanbieter - all das macht auch wegen Corona nicht halt", sagt Kathrin Fuchs, die Leiterin der beiden Beratungsstellen.

"Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, Probleme nicht auf die lange Bank zu schieben. Auch telefonisch und per Schriftverkehr können viele Anliegen geklärt werden."