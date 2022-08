Betrunkener Dillenburger belästigt 16-Jährige sexuell

Symbolfoto: VRM

HERBORN - Er steht im dringenden Verdacht, eine 16-Jährige sexuell belästigt zu haben, betrunken mit einem E-Scooter gefahren zu sein, und obendrein ist auch dessen Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig: Wegen all dieser Vorwürfe hat die Herborner Polizei, wie sie erst am Montag vermeldete, bereits am Freitagnachmittag einen 30 Jahre alten Mann aus Dillenburg festgenommen.

Laut Polizeisprecher Guido Rehr hatte sich die 16-Jährige am Freitagnachmittag zusammen mit Freunden abseits des Parkplatzes am Edeka-Einkaufsmarkt im Herborner Hüttenweg aufgehalten. Dann sei der 30-Jährige hinzugekommen, habe ihr an die Hüfte gefasst und verbale Anzüglichkeiten gegen sie ausgesprochen. Nachdem er versucht habe, ihr an die Brust zu fassen, sei die Jugendliche davongelaufen und habe die Polizei informiert.

Aufgrund der Personenbeschreibung stellte eine Streife der Polizei den Dillenburger wenig später in der Innenstadt auf seinem E-Scooter.

Alkoholschnelltest zeigt

Wert von 1,74 Promille an

"Sein Alkoholtest brachte es auf 1,74 Promille", berichtete Rehr. "Nach der Identitätsfeststellung und seiner Vernehmung durfte der 30-Jährige die Polizeistation wieder verlassen. An seinem E-Scooter war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht." Auf den Dillenburger kämen nun gleich drei Anzeigen auf einmal zu, kündigte Polizeisprecher Rehr an.