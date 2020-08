Bewährungstrafe für Trunkenheits-Fahrt mit einem Traktor mit tödlichem Ende

Der Traktor war bei der Spritztour umgestürzt und hatte die 47 Jahre alte Frau aus Darmstadt unter sich begraben. Eine zweite Frau wurde bei dem Unfall im Juni 2019 schwer verletzt. Archivfoto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg. Mit einem Jahr Freiheitsstrafe, deren Verbüßung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, folgte Strafrichter Guido Fischer beim Amtsgericht Dillenburg am Montag dem Antrag des Anklagevertreters Jan Hartl im Verfahren gegen einen 50-jährigen Juristen aus Essen. Ihm wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der Prozess stand bereits am 3. August auf der Tagesordnung, wurde dann aber auf den 22. August vertagt, um eine weitere Zeugin zu hören. Ihre Aussage sollte Licht in das Dunkel jener Juli-Nacht bringen, die so fröhlich begonnen hatte, und als Tragödie endete: Eine 47-Jährige verlor ihr Leben, ihre 49-jährige Freundin wurde schwer verletzt, bei einer Spazierfahrt mit dem Traktor, der im Stall stand.

Die beiden Frauen waren mit Vergnügen dabei, nahmen links und rechts vom Angeklagten Platz - und fuhren ins Verderben. Unstrittig war schon am ersten Verhandlungstag, dass die Frauen dem stark alkoholisierten Fahrer ins Steuer griffen, aber aus der Aussage des Angeklagten ging nicht klar hervor, ob beide Frauen daran beteiligt waren und somit der Unfall im wesentlichen von ihnen verursacht worden war. Zur Klärung dieser Frage war die Verhandlung vertagt und die Frau vorgeladen worden, die den Unfall - wenn auch schwer verletzt - überlebt hatte.

Fotos Der Traktor war bei der Spritztour umgestürzt und hatte die 47 Jahre alte Frau aus Darmstadt unter sich begraben. Eine zweite Frau wurde bei dem Unfall im Juni 2019 schwer verletzt. Archivfoto: Jörg Fritsch Der Traktor war bei der Spritztour umgestürzt und hatte die 47 Jahre alte Frau aus Darmstadt unter sich begraben. Eine zweite Frau wurde bei dem Unfall im Juni 2019 schwer verletzt. Archivfoto: Jörg Fritsch 2

Sachlich und ohne Belastungseifer berichtete die Zeugin, wie man an einer sehr schönen, familiären Feier mit vielen alten Freunden teilgenommen hatte, bis der Angeklagte die Traktorfahrt vorgeschlagen hatte. Fröhlich sei man auf den Traktor geklettert und losgefahren. Als der Fahrer plötzlich das Lenkrad losgelassen und die Arme hochgerissen habe, da hätten die beiden Frauen das Steuer ergriffen und "eine Runde gedreht". Dann habe der Angeklagte das Steuer wieder übernommen und sei losgefahren. Kurz darauf sei der Traktor ins Schleudern gekommen, erst nach rechts und dann nach links, und dann sei er umgekippt.

Sie seien alle leicht alkoholisiert gewesen, erklärte die Zeugin auf Befragen des Richters; allerdings hätte der Angeklagte keinen besonders stark betrunkenen Eindruck auf sie gemacht, denn sonst wäre sie nicht mitgefahren. Tatsächlich aber hatte er am Unfallabend annähernd drei Promille Alkohol im Blut.

Oberamtsanwalt Hartl stellte in seinem Plädoyer fest, dass der Angeklagte den Tod eines Menschen und schwere Verletzungen eines anderen fahrlässig herbeigeführt habe. Dass es zu diesem Unfall kam, sei alleine seine Schuld, ganz egal, wer ins Lenkrad gegriffen habe: "Am Steuer saß der Angeklagte!" Zu seinen Gunsten wertete der Anklagevertreter das Geständnis. Er forderte ein Jahr Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden kann, eine Zahlungsauflage von 10 000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Organisation. Außerdem sollte dem Angeklagten der Führerschein entzogen werden und für die Erteilung einer neuen sollte eine Sperrfrist von zwei Jahren verhängt werden.

Rechtsanwalt Thomas Löw, der die Hinterbliebenen der getöteten 47-Jährigen als Nebenkläger vertrat, verwies auf die Alleinschuld des Angeklagten: Gerade er als Anwalt habe sich auf den Traktor gesetzt und andere in Gefahr gebracht. Er habe den Schlüssel in der Hand gehabt: dennoch habe er versucht, die Schuld auf andere abzuwälzen. "Sie haben grob fahrlässig gehandelt", stellte der Anwalt fest, "und die Mutter meiner Mandanten aus dem Leben gerissen." Bezüglich des Strafmaßes schloss er sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an, wollte aber die Sperrfrist für die Neuerteilung eines Führerscheins auf drei Jahre ausgeweitet haben.

Strafverteidiger Rechtsanwalt Alexander Eckstein stellte schlicht fest: "Der Angeklagte war verantwortlich für die Fahrt." Er verwies jedoch auch auf die Schwierigkeit, "heute in nüchternem Zustand einen Fall aufzuarbeiten, der sich vor mehr als einem Jahr zugetragen hat." Die Traktorfahrt hätte nicht angetreten werden dürfen, aber man war allgemein in fröhlicher Stimmung. "Es war eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt." Für seinen Mandanten machte er verminderte Schuldfähigkeit infolge der Alkoholisierung geltend und verwies darauf, dass ihm auch noch berufsrechtliche Folgen drohen. Als Strafe hielt Eckstein sechs Monate für ausreichend.

Richter Fischer hielt sich mit seinem Urteil an die Forderung des Anklägers: Ein Jahr Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, Zahlung einer Geldauflage von 10 000 Euro und eine zwölfmonatige Sperrfrist für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. In seiner Urteilsbegründung stellte Fischer besonders heraus, dass der Angeklagte die Schuld bei anderen daran suche, dass ein "schöner Abend" derart tragisch endete. "Sie haben die anderen in Ihr Lenkrad greifen lassen, Sie konnten den Traktor nicht mehr kontrollieren. Das ist eine fahrlässige Tötung und Körperverletzung!" Die Schuldfähigkeit des Angeklagten sei allerdings durch den Alkohol erheblich eingeschränkt gewesen.