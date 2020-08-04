Dienstag, 04.08.2020 - 14:22
2 min
Bienenhonig made by Outokumpu
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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NACHHALTIGKEIT BEI OUTUKUMPO
Nachhaltigkeit wird beim finnischen Stahlkonzern Outokumpu großgeschrieben. Die Recycling-Quote bei der Edelstahlverarbeitung beträgt 85 Prozent und liegt damit deutlich über dem Schnitt der Konkurrenz.
Der CO2-Fußabdruck des Ferrochrom-Betriebs beträgt nur 42 Prozent des Branchendurchschnitts. Bis 2023 sollen die Emissionen noch einmal um 20 Prozent gesenkt werden
In der Produktion wird kein Trinkwasser, sondern ausschließlich Grund- und Bachwasser verwendet.
Um den Energieverbrauch zu senken, wird die Prozessabwärme in verschiedenen Bereichen genutzt.
Durch Aufbereitung und Katalysatoren werden bei den chemischen Prozessen Rohstoffe eingespart und Emissionen gesenkt.
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