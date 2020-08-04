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Dienstag, 04.08.2020 - 14:22
2 min

Bienenhonig made by Outokumpu

Das Dillenburger Stahlwerk wird Heimat für drei Bienenvölker. Eine große Wildblumenwiese blüht bereits auf dem Betriebsgelände. Bis zur ersten "Ernte" wird es noch etwas dauern.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Warten schon auf die neuen fliegenden "Mitarbeiter" des Dillenburger Stahlwerks (v.l.): Outokumpu-Betriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel, Geschäftsführer Henrik Lehnhardt, Ausbildungsleiter Peter Bruns und Imker Janosch Ritter vor den Bienenstöcken auf der Blühwiese. Foto: Frank Rademacher

Warten schon auf die neuen fliegenden "Mitarbeiter" des Dillenburger Stahlwerks (v.l.): Outokumpu-Betriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel, Geschäftsführer Henrik Lehnhardt, Ausbildungsleiter Peter Bruns und Imker Janosch Ritter vor den Bienenstöcken auf der Blühwiese. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Warten schon auf die neuen fliegenden "Mitarbeiter" des Dillenburger Stahlwerks (v.l.): Outokumpu-Betriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel, Geschäftsführer Henrik Lehnhardt, Ausbildungsleiter Peter Bruns und Imker Janosch Ritter vor den Bienenstöcken auf der Blühwiese. Foto: Frank Rademacher

Warten schon auf die neuen fliegenden "Mitarbeiter" des Dillenburger Stahlwerks (v.l.): Outokumpu-Betriebsratsvorsitzender Ralf Heppenstiel, Geschäftsführer Henrik Lehnhardt, Ausbildungsleiter Peter Bruns und Imker Janosch Ritter vor den Bienenstöcken auf der Blühwiese. Foto: Frank Rademacher

Photovoltaik auf dem Dach: Die Anlage liefert fast komplett den Strom, den die Lehrwerkstatt benötigt. Foto: Frank Rademacher

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NACHHALTIGKEIT BEI OUTUKUMPO

Nachhaltigkeit wird beim finnischen Stahlkonzern Outokumpu großgeschrieben. Die Recycling-Quote bei der Edelstahlverarbeitung beträgt 85 Prozent und liegt damit deutlich über dem Schnitt der Konkurrenz.

Der CO2-Fußabdruck des Ferrochrom-Betriebs beträgt nur 42 Prozent des Branchendurchschnitts. Bis 2023 sollen die Emissionen noch einmal um 20 Prozent gesenkt werden

In der Produktion wird kein Trinkwasser, sondern ausschließlich Grund- und Bachwasser verwendet.

Um den Energieverbrauch zu senken, wird die Prozessabwärme in verschiedenen Bereichen genutzt.

Durch Aufbereitung und Katalysatoren werden bei den chemischen Prozessen Rohstoffe eingespart und Emissionen gesenkt.

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