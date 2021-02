"Billiges Süppchen" vor der Wahl?

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises stimmt für die geänderte Gebührensatzung für die Unterbringung von Flüchtlingen. Symbolfoto: Jörgen Linker

DILLENBURG/WETZLAR - "Flüchtlinge" - für die AfD im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises das Stichwort für Kritik. Und für Formulierungen wie "Scheinheiligkeit", "Asylindustrie", "Geldverschwendung". So auch geschehen am Montag in der Kreistagssitzung in Wetzlar. Abgeordnete anderer Parteien haben die AfD und deren Wortwahl kritisiert. Sie sprachen unter anderem von "billigem Süppchen", "Politik auf dem Rücken von Geflüchteten" und "extremistischer Grundauffassung".

Worum ging es? Die Kreisverwaltung hat zurzeit knapp 1500 Flüchtlinge in angemieteten Wohnungen untergebracht. Das kostet Geld. Monatlich zirka 550 000 Euro. Im vergangenen Jahr insgesamt rund sechs Millionen Euro, dieses Jahr voraussichtlich fünf Millionen Euro. Diese Kosten lässt sich der Kreis erstatten, er hat aktuell eine Gebühr von 315 Euro pro Flüchtling und Monat angesetzt.

Wer zahlt diese Unterbringungs-Gebühr? Für Asylbewerber zahlt das Land Hessen die Beträge pauschal. Für anerkannte Asylbewerber und Geduldete, die keine Asylbewerberleistungen mehr erhalten, sondern Hartz IV, rechnet der Kreis via Jobcenter ebenfalls mit dem Land ab. Darüber hinaus gibt es im Lahn-Dill-Kreis zurzeit rund 160 sogenannte Selbstzahler, anerkannte Asylbewerber, die bereits eine Arbeitsstelle, aber noch keine eigene Wohnung haben und so noch in einer der Flüchtlingsunterkünfte wohnen.

Kreis setzt 313 Euro pro Person und Monat an

Da sich die Zahl der Flüchtlinge laufend ändert und da in diesem Jahr einige Mietverträge für Wohnungen auslaufen, gleichzeitig neue gemietet werden, hat die Kreisverwaltung die Kosten neu berechnet. Ergebnis: Die Gebühr soll künftig 313 statt 315 Euro betragen.

AfD-Fraktionsvorsitzender Lothar Mulch kritisierte die Kosten und forderte Massenunterkünfte. Er sagte: Im Gesetz stehe etwas von menschenwürdiger Unterbringung, nicht von Ein- oder Zweifamilienhäusern. Viele Flüchtlinge seien ohnehin illegal im Lahn-Dill-Kreis (dem widersprach Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, CDU) und zur Ausreise verpflichtet. Er sprach von "Geldverschwendung, damit sich ihre Asylindustrie weiter die Säcke vollmachen kann" und von einem "verfehlten Unterbringungskonzept". Die AfD hatte zuletzt Sammelunterkünfte gefordert für Menschen, deren Asylantrag abgelehnt sei und die zur Ausreise verpflichtet seien.

"Menschen gegen

Menschen ausspielen"

Dazu SPD-Fraktionsvorsitzende Cirsten Kunz: "Wie sie ihre Lager finanzieren wollen, haben sie noch nicht gesagt."

FDP-Kreistagsabgeordneter Matthias Büger entgegnete Mulch: Die AfD koche hier vor der Wahl ein "billiges Süppchen" und betreibe "Politik auf dem Rücken von Geflüchteten". Mit Unterstellungen, denn wer ein Bleiberecht habe, entscheide nicht die AfD, dafür seien Gerichte zuständig.

Und CDU-Politiker Jörg Michael Müller sagte: "Wenn Menschen hierherkommen, zu Recht oder zu Unrecht, müssen wir sie menschenwürdig unterbringen. Das ist ein staatlicher Auftrag." Die AfD benenne ein Problem, biete aber wie so oft keine Lösung an. Und: Es sei eine extremistische Grundauffassung, Menschen gegen Menschen auszuspielen. Darüber beschwerte sich wiederum AfD-Co-Fraktionsvorsitzender Klaus Niggemann und sagte, es sei eine Frechheit, Mulch Extremismus zu unterstellen; die Kreistagsvorsitzende hätte ihn zur Ordnung rufen müssen.

Der Kreistag stimmte der geänderten Gebührensatzung für die Unterbringung von Flüchtlingen zu, gegen die Stimmen von AfD und NPD.