Blackout? Wie Dillenburgs Stromversorgung abgesichert wird

Am 6. Oktober fiel in Dillenburg der Strom aus. Was geschieht in solch einem Störfall? EAM-Regionalleiter Marcus Hief erklärt es und verrät, wer den Blackout nicht fürchten muss.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg