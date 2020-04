Brand in der Dillenburger Innenstadt: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Christoph Weber

DILLENBURG - Es brennt in der Dillenburger Innenstadt. Der Dachstuhl des Töpferhauses steht in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Am Freitagvormittag war zunächst dichter Qualm zu sehen, der aus dem oberen Stockwerk drang. Wenig später stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Einsatzkräften und einem Drehleiterfahrzeug an.

Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Haus befinden, standen Sanitäter bereit. Nach derzeitigem Stand gibt es aber keine Verletzten.

Ziel der Einsatzkräfte ist es, in der dicht bebauten Innenstadt ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser zu verhindern. Mittlerweile haben die Brandbekämpfer das Feuer unter Kontrolle. Die Dillenburger Innenstadt ist wegen der Löscharbeiten teilweise gesperrt.

